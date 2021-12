Xbox: 'Kinect è stato uno dei maggiori contributi della società ai videogiochi'

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha detto in una recente intervista pubblicata su Edge Magazine che il Kinect è stato uno dei maggiori contributi di Xbox ai videogiochi. Durante l'intervista, ha anche chiarito cosa intende con questo, dal momento che il Kinect non è esattamente quello che chiunque chiamerebbe un successo, sia dal punto di vista critico che commerciale.

Spencer ha parlato di come Kinect ha portato a diversificare il portfolio di giochi di Xbox, con titoli come Kinect Sports e Happy Action Theatre, tra una sfilza di altri giochi simili.

"Quando abbiamo iniziato a fare cose come Kinect Sports e cose di altri sviluppatori - [come Happy Action Theatre di Double Fine] e i giochi di danza - ci ha davvero aperto gli occhi all'ampiezza di ciò che potrebbe essere Xbox", ha affermato Spencer (come riportato da VGC).

Ha anche spiegato come Kinect ha plasmato il futuro di Xbox mostrando cosa può significare una piattaforma di gioco per i giocatori. Secondo Spencer, le mosse di Xbox nello spazio dell'accessibilità, come l'Adaptive Controller, possono essere in gran parte attribuite all'influenza di Kinect.

"Osservo il lavoro sull'accessibilità che abbiamo svolto, che si tratti dell'Adaptive Controller o del lavoro sul software, e penso che sia possibile tracciare linee dirette verso Kinect", ha affermato. "Non specificamente il dispositivo in sé, ma solo ciò che una piattaforma di gioco può significare per più persone. Ed è un viaggio che stiamo ancora intraprendendo".

Il Kinect è stato lanciato per Xbox 360 nel 2010 ed era un dispositivo "pack-in" per la variante di lancio di Xbox One.

Fonte: Gamingbolt.