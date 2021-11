Xbox e il leak della prima console: Microsoft mentì alla stampa pur di tenerla nascosta

Per celebrare i 20 anni di Xbox, sono stati pubblicati una serie di file che ripercorrono la storia del brand, ma ci sono anche aneddoti sulla sua costruzione. Ed è proprio grazie al museo Xbox che apprendiamo oggi alcuni dettagli sul leak dell'originale Xbox mentre non era ancora stata annunciata.

Next Gen Magazine all'epoca aveva deciso di contattare Microsoft perché aveva una fonte affidabile che aveva dettagliato l'intero progetto Xbox. In sostanza, sapevano che la società americana stava lavorando a una nuova console per videogiochi e sarebbe stata la prima nella storia dell'azienda. Nelle parole di David Hufford, direttore delle pubbliche relazioni della divisione si legge: "Riaggancio il telefono, corro al piano di sotto dove c'era il team di ingegneri e dico: 'Oh mio Dio, ragazzi, penso che lo sappiano'".

Per l'azienda era importante che il progetto venisse nascosto, così Seamus Blackey aveva deciso di mentire quando gli è stata fatta la stessa domanda da alcuni media: "Gli ho detto, 'No, amico. Non so di cosa stai parlando. Cos'è Xbox? Di cosa stai parlando? Sono il gestore di programmi di grafica di intrattenimento per Windows. Sto lavorando su un'API per schede video FX 3D per Windows'".

Il museo Xbox contiene tantissimi aneddoti sulla storia del marchio e vale la pena dare uno sguardo.

Fonte: GamingBolt