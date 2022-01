Xbox si impegna a migliorare la sua politica sui servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass

Microsoft ha condiviso le modifiche che apporterà ai suoi abbonamenti dopo aver raggiunto un accordo con l'autorità di regolamentazione del mercato nel Regno Unito. L'azienda americana si è impegnata a stabilire una serie di impegni in termini di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass sulla base di quattro punti specifici.

Migliori informazioni iniziali: "Microsoft offrirà informazioni iniziali più trasparenti per aiutare i clienti a comprendere la propria iscrizione a Xbox". L'azienda indica i rinnovi automatici come uno dei punti critici. Indicheranno più chiaramente quando si rinnoverà, cosa accadrà quando verrà disattivato e in che modo i clienti possono accedere ai rimborsi dopo un rinnovo accidentale.

Rimborsi: "Microsoft contatterà i clienti che hanno un contratto di rinnovo ricorrente ogni 12 mesi per dare loro la possibilità di risolverlo e richiedere il rimborso di ciò che rimane".

Abbonamenti inattivi: "Microsoft contatterà anche i clienti esistenti che non utilizzano l'abbonamento da molto tempo ma stanno ancora pagando". Da Redmond assicurano che verranno ricordati i processi per fermare i pagamenti; nel caso in cui continuino a pagare senza utilizzarlo, i pagamenti e la loro permanenza nell'abbonamento si interromperanno.

Migliori informazioni sugli aumenti di prezzo: "Microsoft fornirà notifiche più chiare su eventuali futuri aumenti di prezzo". Chiariranno la procedura per disabilitare il rinnovo automatico per coloro che non vogliono pagare il prezzo più alto.

L'Autorità per la concorrenza e i mercati sta valutando anche di indagare su altre società del settore che dispongono di servizi di questo tipo, come Sony e Nintendo. Non è emerso se tali modifiche verranno trasferite nel resto d'Europa, o se, al contrario, rimarranno solo nel Regno Unito.

Fonte: Eurogamer