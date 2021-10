Xbox Series X Mini Frigo, annunciato prezzo e data di inizio dei pre-order

Microsoft ha confermato che i preordini per il mini-frigo Xbox Series X ufficiale si apriranno il 19 ottobre, con il frigorifero che arriverà al dettaglio a dicembre da GameStop per quanto riguarda l'Italia ad un prezzo di 99 euro.

Da quando è stato svelato scherzosamente per la prima volta, l'idea di un mini-frigo per Xbox ha infiammato Internet. Bene, dopo mesi passati a pubblicizzare il fatto che alla fine diventerà un qualcosa che è possibile effettivamente acquistare e possedere, a differenza di una vera Xbox Series X, Microsoft ha ora confermato quando saranno attivi i preordini.

Aaron Greenberg ha twittato la notizia, dicendo: "Avete votato per questo. Ora stiamo rendendo il vostro 'Mini frigo' di Xbox Series X una realtà. I ​​preordini iniziano il 19 ottobre. Disponibile al dettaglio a dicembre ad un prezzo di 99 euro", condividendo anche tutti i dettagli per questa particolare promozione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

You Voted For It. Now We?re Making Your Xbox Series X ?Mini Fridge? a Reality. Pre-Orders start October 19th. Available at retail in December for (£89/?99). Details below on first wave of units this holiday across 10 global markets. #XboxAndChill? https://t.co/WWjI58heyP pic.twitter.com/KB7tVuvNfq — Aaron Greenberg ??????U (@aarongreenberg) October 15, 2021

Si legge nel post ufficiale: "Il mini-frigo, creato in collaborazione con Ukonic!, dà a 'Xbox and Chill' un significato completamente nuovo. Con i LED e le caratteristiche esterne realizzate per assomigliare a Xbox Series X, i tuoi amici rimarranno stupiti". Ora non vi resta che attendere questi pochi giorni prima di poter pizzare il vostro ordine.

Fonte: IGN e Xbox