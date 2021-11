Xbox non aggiungerà altri giochi al programma retrocompatibilità, l'infornata di ieri è l'ultima

Xbox ha appena aggiunto oltre 70 giochi al suo programma di retrocompatibilità. Ma questo enorme aggiornamento sarà l'ultimo poiché Xbox ha annunciato che a causa delle licenze e dei vincoli legali non potrà più aggiungere giochi.

Nascosto nel post ufficiale di Xbox Wire che annuncia l'ultimo lancio di giochi retrocompatibili e migliorati, Xbox scrive: "mentre continuiamo a rimanere concentrati sulla conservazione e sul miglioramento della forma d'arte dei giochi, abbiamo raggiunto il limite della nostra capacità di portare giochi del passato al catalogo a causa di vincoli di licenza, legali e tecnici. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio con noi."

In una dichiarazione di un portavoce di Microsoft, la società afferma: "sì, questa è l'ultima aggiunta di giochi Xbox 360 e Xbox al programma di retrocompatibilità. Abbiamo raggiunto i limiti della nostra capacità di aggiungere altri giochi al catalogo a causa della licenza, vincoli legali o tecnici. Sappiamo di averlo già detto in precedenza, ma siamo tornati un'altra volta per portare nel catalogo il maggior numero possibile di titoli richiesti dai fan per celebrare il nostro 20° anniversario".

Xbox One è stata in grado di riprodurre una libreria di giochi Xbox 360 grazie alla retrocompatibilità. Nel 2017, Microsoft aveva annunciato un'estensione della retrocompatibilità per includere i giochi della prima Xbox.

Xbox Series X/S mantiene oggi questa funzionalità e include la retrocompatibilità con i giochi Xbox One e con i giochi Xbox e Xbox 360.

Il grande e definitivo aggiornamento della retrocompatibilità annunciato durante il live stream del 20° anniversario di Xbox include l'intera serie Max Payne, Skate 2 e i giochi Dead or Alive. Altri franchise, come Fallout, hanno ricevuto l'FPS Boost.

Fonte: IGN.