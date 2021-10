'Xbox non ha bisogno di annunciare nuovi videogiochi all'evento per i suoi 20 anni'

Come vi abbiamo riportato poche ore fa, Microsoft ha annunciato che a novembre si terrà uno speciale evento per celebrare i 20 anni di Xbox. In questo evento tuttavia non ci saranno nuovi annunci, come è stato sottolineato tra l'altro dal post ufficiale.

Anche se alcuni fan sono rimasti delusi da questa affermazione, l'insider Klobrille ha provato a spiegare perché Xbox ha scelto di non fare nessun annuncio. Come riportato da un altro insider, Idle Sloth, Klobrille ha affermato: "Xbox non ha bisogno di annunciare nuovi giochi ora perché ne ha già così tanti annunciati che potrebbe riempire tranquillamente un intero E3 con solo il gameplay. Dico di stare a guardare, specialmente per quanto riguarda Halo Infinite".

In effetti Xbox ha al suo attivo numerosi giochi che sì sono stati annunciati ma di cui non abbiamo visto gameplay o date di uscita. Titoli come Avowed, Fable o The Elder Scrolls VI hanno ricevuto brevissimi trailer e da allora c'è stato silenzio radio. Meglio quindi che gli studi di Xbox si concentrino sullo sviluppo dei titoli già annunciati in modo da poter condividere ulteriori dettagli in futuro.

Klobrille's thoughts on no new game announcements for #Xbox20 pic.twitter.com/9u541ghCHP — Idle Sloth ?? (@IdleSloth84) October 19, 2021

L'evento per celebrare i 20 anni di Xbox si terrà il 15 novembre alle 19:00. Noi di Eurogamer lo seguiremo pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli.