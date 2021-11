'Xbox One TV, TV, TV' e i più grandi flop del marketing videoludico in una top 10 tutta fallimenti

Durante la presentazione di console o giochi, il mondo videoludico ha dovuto fare i conti anche con marketing fallimentare. Il canale YouTube WatchMojo.com, come riportato dai colleghi di Multiplayer ha pubblicato recentemente un video focalizzato sui dieci fallimenti del marketing legato al mercato del gaming.

"Le aziende di videogiochi proveranno qualsiasi cosa per raggiungere un maggior numero giocatori e non sempre funziona" si legge nella descrizione del video. "Per questo elenco, esamineremo i casi in cui le aziende di giochi hanno tentato di promuovere i loro prodotti, ma hanno toppato incredibilmente sia per i contenuti talvolta non appropriati, sia nella ricerca di ciò che i fan effettivamente volevano".

La Top 10 presenta diversi marketing fallimentari, tra cui notizie false su Black Ops III, un allarme bomba accidentale causato da Ubisoft, la falsa manifestazione contro Dante's Inferno, 8Chan AMA di THQ Nordic, la presentazione di Xbox One che ha portato al meme TV TV TV e altro ancora.

Vi vengono in mente altri marketing fallimentari? Fatecelo sapere nei commenti.