Xbox One X avrebbe potuto avere un pulsante Xbox rotante motorizzato

Microsoft ha rivelato di aver quasi messo un pulsante Xbox rotante motorizzato su Xbox One X, ma alla fine ha deciso di non farlo per le preoccupazioni sul suo potenziale fallimento e per il fatto che avrebbe creato uno scenario costoso.

Un report di GQ ha affermato che il pulsante avrebbe ruotato in modo che il logo Xbox rimanesse nella posizione verticale corretta, indipendentemente dal fatto che la console fosse posizionata orizzontalmente o verticalmente. Apparentemente i team di Xbox hanno adorato questa idea all'inizio.

L'aggiunta del pulsante rotante avrebbe avuto un costo di $1, e Spencer ha detto che potrebbe sembrare ovvio all'osservatore casuale che questo sarebbe denaro ben speso. Tuttavia, qualcuno alla riunione di progettazione ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto cambiare idea a Spencer: "c'è un mondo in cui vendiamo cento milioni di questi". In quanto tale, la decisione da $1 è diventata una decisione da $ 100 milioni e Spencer alla fine ha messo la parola fine al pulsante di One X.

Spencer ha affermato che il pulsante rotante di Xbox era "solo un'altra cosa che poteva fallire" e i benefici non superavano i rischi ai suoi occhi. Non è noto se il famigerato e costoso malfunzionamento hardware Red Ring of Death di Xbox 360 abbia avuto un impatto sul processo decisionale di Spencer.

Xbox One X, che è stata lanciata nel 2017, è una versione più potente di Xbox One originale. È stata seguita dalle attuali Xbox Series X/S.

Fonte: Gamespot.