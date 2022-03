Xbox, Ori e Moon Studios: Microsoft avrebbe tagliato i ponti a causa delle condizioni 'oppressive' dello studio

Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps sono due dei migliori platform pubblicati negli ultimi anni, oltre ad essere due dei giochi visivamente più belli che è possibile trovare nel catalogo di Xbox.

Tuttavia, nei giorni scorsi, è venuto alla luce un rapporto investigativo di VentureBeat in cui diversi lavoratori di Moon Studios, sviluppatore di Ori, parlano dell'ambiente di lavoro tossico in studio, con i suoi fondatori, Thomas Mahler e Gennadiy Korol, che avrebbero trattato i dipendenti in modo inappropriato, insultandoli, facendo commenti sessisti.

Dopo che questo report è venuto alla luce, Jeff Grubb ha dichiarato durante il suo podcast che Microsoft era a conoscenza dei problemi di questo sviluppatore e che, dopo aver terminato Ori and the Will of the Wisps, ha deciso di tagliare i legami con loro e di non pubblicare il loro prossimo titolo, una nuova IP di ruolo e azione che sarà pubblicata questa volta da Private Division. Anche Jez Corden di Windows Central ha confermato la situazione dello studio di sviluppo.

I can corroborate much of @deantak's reporting on Moon Studios. I was told Moon founders resorted to personal attacks/bullying towards Xbox's teams, burned all bridges.



Spoke with @Rand_al_Thor_19 on Xbox Two that I didn't think MS would work with Moon again, this stuff is why. https://t.co/mm8Ax5298b — jez (@JezCorden) March 18, 2022

Moon Studios non è l'unico studio indipendente con un pessimo ambiente di lavoro di cui si è parlato in questo periodo. Anche all'interno di Activision Blizzard diversi report hanno confermato comportamenti tossici della dirigenza e non solo.

