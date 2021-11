Xbox: Pentiment e Project Midnight sono le esclusive targate Obsidian e Compulsion Games?

Sappiamo che gli studi di Microsoft sono al lavoro su una moltitudine di progetti, alcuni dei quali non sono ancora stati annunciati ufficialmente. Tra questi troviamo due giochi sviluppati rispettivamente da Obsidian e Compulsion Games. Secondo alcuni dettagli trapelati da Windows Central, questi giochi si chiamano "Pentiment" e "Project Midnight".

Per quanto riguarda Project Midnight, il sito afferma che si tratta di un gioco d'azione in terza persona ambientato in un mondo oscuro e fantastico e con una storia ispirata al profondo sud americano. Il gioco presenta magie e animali fantastici: al momento non ci sono informazioni sull'eventuale finestra di lancio, ma il reveal avverrà probabilmente nei prossimi due anni. Ciò fa capire che il suo stato di sviluppo non è molto avanzato. Ci sarebbe anche un primo concept che potete visionare di seguito.

Parlando di Pentiment, il nuovo titolo di Obsidian, è stato il giornalista Jez Corden a parlare del nuovo gioco a seguito di una conversazione con un altro giornalista, Jeff Grubb. Si chiama "Pentiment" perché si riferisce ad un dipinto il cui strato nascosto diventa visibile quando quello superiore diventa trasparente nel tempo. Questa premessa farebbe capire quindi che il gioco è ambientato nell'Europa del XVI secolo: i giocatori dovranno vestire i panni di un detective che indaga per scoprire la verità dietro un omicidio.

Pentiment a quanto pare trae ispirazione dall'acclamato RPG Disco Elysium e dai progetti narrativi ramificati. Sarete in grado di indagare e accusare personaggi del gioco, ma bisogna stare attenti perché le accuse ingiuste potrebbero influenzare il gioco portando a conseguenze. Sempre secondo le notizie, sarà un gioco con molti dialoghi con decisioni da prendere e opzioni di risposte che modelleranno quindi l'esperienza di gioco. Pentiment a quanto pare è stato sviluppato da un piccolo team di circa 12 persone ed è più un'avventura narrativa RPG. La cosa interessante è che per Grubb il lancio di Pentiment è programmato nel 2022.

Per ora questi sono tutti i dettagli, anche se va detto che si tratta di rumor, dato che Microsoft non ha ancora annunciato questi due giochi. Non ci resta quindi che attendere dettagli ufficiali.

Fonte: Windows Central