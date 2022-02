Xbox: Phil Spencer ai DICE Awards otterrà il prestigiosissimo premio alla carriera Lifetime Achievement Award!

Se dopo il lancio fallimentare di Xbox One e una generazione che ha decisamente faticato rispetto alla concorrenza siamo qui a parlare di una divisione Xbox in salute è sicuramente merito dei soldi di Microsoft (inutile negarlo) ma anche di Phil Spencer, per molti artefice e condottiero di una risalita tutt'altro che scontata.

Al di là dei meme, delle mensole e delle discussioni legittime sul fatto che Xbox debba ancora dimostrare tantissimo, soprattutto a livello first party dove per ora c'è tantissimo potenziale ma pochissima concretezza, Spencer è una figura di assoluto spicco e verso la fine del mese gli verrà riconosciuta una onorificenza estremamente prestigiosa: il Lifetime Achievement Award dei DICE Awards. Si tratta di un premio "riservato agli individui i cui traguardi si diramano in un ampio ventaglio di discipline all'interno di una lunga e proficua carriera nell'industria".

Ecco la presentazione con cui Phil Spencer è stato nominato per questo importante premio:

"Phil Spencer è stato nominato CEO di Microsoft Gaming nel gennaio del 2022, ha lavorato nella tecnologia e nell'intrattenimento per più di 30 anni guidando business globali e team creativi e tecnici. Da quando è entrato in Microsoft nel 1988 come semplice tirocinante, Spencer ha ricoperto diversi ruoli tra cui vicepresidente esecutivo nella divisione gaming, capo di Xbox, corporate vice president dei Microsoft Studios e General Manager dei Microsoft Game Studios EMEA. In questi ruoli in Microsoft, Spencer ha guidato Xbox attraverso diversi lanci di console tra cui Xbox One S, Xbox One X, Xbox One All Digital Edition e Xbox Series X/S; attraverso diverse acquisizioni tra cui Mojang (Minecraft), Undead Labs, Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games, Obsidian Entertainment, inXile Entertainment e ZeniMax Media (Bethesda); e ha influenzato franchise dal successo mondiale come Halo, Gears of War e Forza oltre a tutta la divisione Xbox Game Studios Publishing.

"Ha anche guidato l'espansione del gaming cross-platform con l'Xbox Network, ha portato all'investimento in abbonamenti come Xbox Game Pass e l'introduzione di Xbox Cloud Gaming. Con il suo team e i suoi colleghi, Spencer continua a spingersi oltre i limiti di creatività, innovazione tecnologica e del divertimento attraverso generi, pubblici e dispositivi diversi".

Una console tecnicamente ineccepibile (Xbox Series X), la nascita di un servizio dal punto di vista del consumatore incredibile (Xbox Game Pass) e l'essere riuscito a trasformare Xbox e i videogiochi in qualcosa di davvero importante agli occhi dei capoccia di Microsoft sono probabilmente i più grandi traguardi di Phil Spencer. Congratulazioni Phil e mi raccomando: fai posto sulla mensola.

Fonte: Game Informer