Xbox e Activision Blizzard: Phil Spencer non vede l'ora di resuscitare franchise e IP abbandonati

Ci sono ancora molte domande a cui rispondere dopo l'annuncio di Microsoft riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard. Ma con tutte le persone coinvolte che non condividono dettagli, alcune informazioni stanno iniziando a emergere, inclusa l'eccitazione di Phil Spencer di tuffarsi nella libreria di franchise dormienti di Activision Blizzard.

In un'intervista con il Washington Post, Spencer ha evitato di parlare del futuro di franchise di successo come Call of Duty e World of Warcraft sotto Microsoft. Invece, Spencer ha parlato dei franchise trascurati che Activision possiede e a cui Microsoft avrà accesso.

"Stavo guardando l'elenco delle IP, voglio dire, andiamo!" ha esclamato Spencer. "King's Quest", "Guitar Hero".... Dovrei saperlo, ma penso che abbiano anche HeXen."

Spencer dice che una volta che l'accordo sarà finalizzato - dovrebbe concludersi entro l'estate del 2023 - il team Xbox parlerà con i suoi numerosi sviluppatori riguardo i possibili franchise di Activision Blizzard "di ritorno".

Negli ultimi anni, Activision Blizzard ha indirizzato i suoi numerosi team verso franchise chiave con studi come Toys for Bob che ora forniscono supporto per Call of Duty e Diablo. Ma questo accordo potrebbe potenzialmente liberarli per perseguire diverse opportunità all'interno degli Xbox Games Studios.

Per quanto riguarda la domanda su cosa accadrà ai grandi franchise come Call of Duty, Spencer ha rivelato su Twitter di aver parlato con la leadership di Sony per mantenere Call of Duty su PlayStation.

Fonte: IGN.