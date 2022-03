Xbox: Phil Spencer chiede ai giocatori di 'rispettare i creatori' e di evitare console war

Il boss di Xbox e CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha ricevuto recentemente un premio alla carriera durante la 25esima cerimonia annuale dei DICE Awards: Spencer ha speso inoltre alcune parole durante un'intervista avvenuta dopo il premio.

A Spencer è stato chiesto se avesse un messaggio da condividere con i giocatori, e ha colto l'occasione per suggerire che i creatori di giochi devono essere rispettati e celebrati, cosa che molto spesso non è così. "Continuate a giocare, continuare a usare la vostra voce, capire il potere della creatività, il potere della comunità. E l'altra cosa che vorrei dire è: rispettiamo i creatori. Penso che molto spesso i videogiochi sono utilizzate in qualche modo come un'arma e vengono utilizzate nelle console war".

"Celebriamo solo il fatto che così tanti fantastici giochi vengono pubblicati da così tanti creatori e rendiamoci conto che stiamo gettando le basi per la direzione in cui il settore sta andando".

Durante il suo discorso, Spencer ha ribadito il suo desiderio di vedere miglioramenti nell'industria dei giochi, in particolare per quanto riguarda la tossicità sul posto di lavoro: "Abbiamo una responsabilità verso tutti in questo business. Abbiamo una responsabilità verso la società. E abbiamo una responsabilità verso noi stessi".

Fonte: Eurogamer