Xbox come PlayStation 'contro' Activision Blizzard! Spencer: 'siamo sconvolti, i rapporti con loro sono in discussione'

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha scritto allo staff dicendo che sta "valutando tutti gli aspetti" della relazione della società con Activision Blizzard alla luce di un report del Wall Street Journal secondo cui il CEO di Activision Bobby Kotick era a conoscenza di presunti casi di violenza sessuale e molestie all'interno della sua azienda per anni, ma non è riuscito ad agire pienamente contro di loro.

In un'e-mail vista da Jason Schreier di Bloomberg - e successivamente confermata da Microsoft in una dichiarazione a IGN - Spencer ha detto ai dipendenti Xbox che lui e il team dirigenziale sono stati "disturbati e profondamente turbati dagli eventi e dalle azioni orribili" di Activision Blizzard, e che " questo tipo di comportamento non trova posto nel nostro settore".

Spencer ha aggiunto che sta "valutando tutti gli aspetti della nostra relazione con Activision Blizzard e apportando continui aggiustamenti proattivi" alla luce del report del Wall Street Journal.

In risposta ai commenti di Spencer, Activision ha detto a IGN: "rispettiamo tutti i feedback dei nostri stimati partner e ci impegniamo ulteriormente con loro. Abbiamo implementato importanti cambiamenti nelle ultime settimane e continueremo a farlo. Ci impegniamo a garantire che la nostra cultura e il nostro posto di lavoro siano sicuri, diversificati e inclusivi. Sappiamo che ci vorrà del tempo, ma non ci fermeremo finché non avremo il miglior posto di lavoro per il nostro team".

L'e-mail di Spencer segue la critica del boss di PlayStation, Jim Ryan, che ha riferito di aver inviato un'e-mail ai dipendenti dicendo di aver contattato Activision per "esprimere la nostra profonda preoccupazione e chiedere come intendono affrontare le affermazioni fatte nell'articolo". Ryan ha aggiunto: "non crediamo che le loro dichiarazioni di risposta affrontino adeguatamente la situazione".

Fonte: Eurogamer.net.