PlayStation vs Xbox: i first party di Sony sarebbero quasi il 25% più cari di quelli di Microsoft

Su Xbox Games Store noterete che Halo Infinite è disponibile per £ 54,99 (da noi 69,99 Euro) e questo prezzo è quasi il 25% in meno rispetto ai giochi first party di PlayStation, che hanno un prezzo in sterline di £ 70 per le console di nuova generazione.

Non si tratta solo di Halo Infinite, come notato da Eurogamer.net, anche Forza Horizon 5 lanciato di recente ha un prezzo simile, il che suggerisce che i giochi di Microsoft saranno complessivamente più economici di quelli di Sony. I due giganti di solito hanno un prezzo dei giochi a un livello simile, quindi è sorprendente vedere Xbox elencare titoli a un prezzo più basso, nonostante il fatto che entrambi questi giochi siano disponibili anche su Game Pass.

In questo periodo dell'anno scorso, Jim Ryan ha giustificato il prezzo di £70 (80 Euro) dei giochi PS5. "Se misurate le ore di intrattenimento fornite da un videogioco, come Demon's Souls, rispetto a qualsiasi altra forma di intrattenimento, penso che sia un confronto molto semplice da fare", ha detto in un'intervista.

Il fatto che due dei giochi di punta di Xbox abbiano un prezzo inferiore di quasi il 25% rispetto a quelli del suo concorrente sarà sicuramente un argomento di dibattito tra i fan.

Sfortunatamente, sembra che la campagna cooperativa e le funzionalità di Forge non verranno lanciate fino al 2022 su Halo Infinite. "Al momento in cui abbiamo parlato della campagna cooperativa e di Forge ho detto che il nostro obiettivo è quello di lanciare la campagna cooperativa nella Stagione 2 e Forge con la terza stagione", ha detto Joseph Staten di 343 Industries. "Sì, stiamo estendendo la Stagione 1. Quindi il nostro obiettivo rimane quello che ho detto prima, ovvero distribuire la campagna cooperativa con la Stagione 2 e Forge con la Stagione 3".

Fonte: Thegamer.