Xbox, PlayStation, PC e NFT: il 56% dei giocatori è interessato a guadagnare

Uno studio su 1.500 giocatori di console e PC ha rilevato che il 56% di loro è interessato a guadagnare token non fungibili (NFT) attraverso i giochi, secondo la società di ricerche di mercato Interpret. Ciò non significa che gli NFT non siano controversi. Molti giocatori si sono fatti spesso sentire sulla loro opposizione all'uso degli NFT.

I giocatori sono preoccupati che gli editori utilizzino gli NFT per sminuirli tramite transazioni NFT piuttosto che creare giochi divertenti con un guadagno equo, ha affermato Jesse Divnich, vicepresidente senior di Interpret. Gli utenti sono anche evidentemente preoccupati per le truffe, il riciclaggio di denaro, gli effetti ambientali e la monetizzazione eccessiva, indipendentemente dal fatto che queste cose siano accurate o meno quando si tratta delle pratiche delle singole società di giochi NFT, che hanno raccolto molti soldi. Tuttavia più della metà di loro è interessato a questa pratica.

Interpret ha ricevuto risposte al suo sondaggio da 1.502 giocatori. Quei giocatori sono stati estratti da un gruppo di 24.160 giocatori. Interpret ha chiesto al gruppo più ampio se avevano sentito parlare di NFT e quindi ha ricevuto più di 5.000 risposte positive. Ha chiesto a quei giocatori (che erano incentivati ​​​​a rispondere) se erano disposti a guadagnare NFT nei giochi. Il sondaggio si è svolto dal 10 dicembre al 17 dicembre 2021.

"Se i contenuti scaricabili (DLC) free-to-play, il passaggio ai download completamente digitali, i servizi di gioco in abbonamento, il concetto di abbonamenti stagionali/battaglie, ecc., tutto questo ha attraversato la fase oscura che è il play-to-earn sta attraversando in questo momento", ha detto Divnich. "I giocatori hanno apprezzato questi concetti fin dall'inizio, ma ci è voluto del tempo prima che l'industria e i giocatori arrivassero su una lunghezza d'onda simile. È un processo di apprendimento e scoperta da entrambe le parti".

Fonte: GamesIndustry