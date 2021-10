Xbox tra Project Dragon e Pax Dei tutti i rumor sui giochi Xbox Game Studios

Il noto insider Klobrille, molto affidabile quando si tratta di notizie relative a Xbox, ha pubblicato un recap con tutti i rumor sui giochi in cantiere presso gli Xbox Game Studios.

Da Project Dragon e Pax Dei, l'insider rivela i numerosi rumor comparsi in rete.

Project Belfry è sviluppato da Stoic Studios (franchise di The Banner Saga) e si tratta di un gioco d'azione a scorrimento laterale. Lo stato dello sviluppo è sconosciuto, probabilmente in una fase avanzata dato che The Banner Saga 3 è stato lanciato nel 2018. In una nostra precedente news sono inclusi tutti i rumor riguardo questo progetto.

Project Dragon è sviluppato da IO Interactive ed è un fantasy RPG con multiplayer/co-op. E' in uno stato iniziale della produzione e sembra sia un progetto molto ambizioso.

Contraband di Avalanche Studios pone molta enfasi sull'aspetto cooperativo, è a metà della produzione e nel gioco esplorerete il mondo immaginario del sud-est asiatico del Bayan degli anni '70. Sarà presente il combattimento tra auto e sarebbe progettato per sfruttare appieno Xbox Series X/S.

Klobrille summarizes all the rumored details from Xbox Game Studios Publishing titles in development ? pic.twitter.com/GqeI77EaRl — Idle Sloth ?? (@IdleSloth84) October 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Project Indus sviluppato da Oxide Games è un gioco di strategia a turni con costruzione di città. Nel gioco dovremo ricorrere allo spionaggio, alla diplomazia e alla guerra.

Project PaxDei sviluppato da Mainframe Industries e un MMORPG su cloud e, stando a quanto emerso, "mescola il meglio di AAA, MMO e mobile gaming in un social sandbox, giocabile su qualsiasi schermo".

Project Shaolin sviluppato da Brass Lion Entertainment è un action RPG in terza persona orientato al corpo a corpo completo di modalità cooperativa per quattro giocatori. La campagna dovrebbe durare un paio di dozzine di ore, con un ricco endgame composto da contenuti stagionali e altri aggiornamenti. Sarete in grado di ottenere bottino, armi, equipaggiamento e così via, sia nei dungeon procedurali endgame che negli eventi più personalizzati. Sembra che il leggendario gruppo hip hop Wu-TangClan sarà a capo della colonna sonora del gioco.

Il co-fondatore di Brass Lion Manveer Heir ha recentemente pubblicato un tweet per cercare potenziali sviluppatori per lavorare su un imminente "RPG d'azione non annunciato" con un'estetica anime.

Fonte: Reddit.