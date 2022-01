Xbox in proporzione con un grafico che mostra le dimensioni di tutti i suoi studi di sviluppo

Un utente di Reddit, u/eclipsisme, si è preoccupato di dare una forma precisa alle dimensioni che hanno raggiunto adesso gli studios che fanno capo a Microsoft, e lo ha fatto servendosi di dati numerici, ordinandoli in un grafico a torta che prende in considerazione il numero totale di dipendenti di ogni singolo studio di sviluppo.

A sorprendere non è tanto il numero di studi in sé (che sappiamo bene avesse raggiunto già numeri elevati anche dopo la sua acquisizione del gruppo Zenimax), quanto la grandezza dei "nuovi arrivati": la sola King, da cui proviene il popolarissimo Candy Crush, rivaleggia per numero di impiegati con le dimensioni degli Xbox Game Studios "originali", e la sola Blizzard può comodamente eclissare sia loro che il gruppo Zenimax messi insieme..

Tutto il gruppo Activision-Blizzard-King occupa quasi tre quarti del grafico: una dimensione che può farci capire ancora meglio le proporzioni dell'acquisto gigantesco di Microsoft e di tutto ciò che ne consegue.

Certamente, l'acquisizione del titanico gruppo indicato in blu verrà finalizzata solo nel 2023 inoltrato, e finora l'unica certezza in fatto di esclusività è che almeno Call of Duty resterà multipiattaforma, ma per il momento le rassicurazioni di Phil Spencer si limitano a questo.

Fonte: Reddit