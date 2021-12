Xbox pubblica un interessante documentario di sei puntate 'The Story of Xbox'

Power On: The Story of Xbox è stato originariamente annunciato il mese scorso durante lo streaming del 20° anniversario di Xbox ed ora è disponibile per la visione. Il documentario è composto da sei episodi, ciascuno della durata di circa 40 minuti.

La serie copre l'intera storia di Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S e non sembra aver paura di discutere i loro punti più bassi, con episodi che prendono il nome dal famigerato anello rosso della morte di Xbox 360 e dall'attenzione sconsiderata sui servizi TV di Xbox One.

"Il progetto è iniziato quasi tre anni fa con una semplice domanda: c'è una storia avvincente dietro la storia di Xbox?" ha chiesto il capo della programmazione per Xbox, Tina Summerford. "La risposta, a quanto pare, è stata sì, assolutamente. Quindi abbiamo collaborato con un team di documentaristi vincitore di un Emmy Award per scavare davvero nel passato e aiutare a dare vita alla storia". Qui di seguito potete dare uno sguardo alla prima puntata che si chiama: I Rinnegati e spiega come si è arrivati alla creazione dell'etichetta Xbox.

Sulla pagina YouTube ufficiale di Xbox potete trovare i restanti episodi.