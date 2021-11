Xbox risponde a chi chiede un sistema di 'trofeo platino' simile a PlayStation

Il direttore del Project Management di Xbox risponde alla richiesta di un equivalente sistema di trofei simile a Sony all'interno del sistema Xbox Achievement. Parlando all'"Iron Lords Podcast", dedicato ai giochi e agli sport da combattimento, a Jason Ronald di Xbox è stato chiesto se il sistema di obiettivi Xbox avrebbe mai implementato qualcosa di simile a quello di Sony. Ronald sembra molto consapevole della diversità all'interno dei giocatori e dei giochi, e questo lo ha dimostrato ancora una volta nella sua intervista sul podcast.

Parlando della possibilità di un equivalente del trofeo platino, ha dichiarato: "Ci sono alcuni giocatori che preferiscono giocare in multiplayer", ha detto. "Cosa stiamo facendo per premiarli e mostrare progressi e cose del genere? Ci sono altre persone a cui piace giocare a tonnellate di giochi diversi...E poi ci sono altre persone come me che sono completisti e voglio letteralmente completare tutto all'interno di un gioco".

Ronald ha riconosciuto che Xbox ha pensato di creare un equivalente del trofeo di platino, ma che ci sono molti fattori da considerare prima che qualcosa del genere possa essere implementato sul sistema Xbox. Qui di seguito potete dare uno sguardo al podcast: al minuto 47:57 si parla di questo argomento.

L'aggiunta di un equivalente trofeo di platino è un'idea interessante, e se Xbox volesse aggiungerlo non ci sarebbero esattamente anni di lavoro da fare prima che quell'idea possa diventare realtà. Tuttavia, sebbene un distintivo d'onore per i giocatori Xbox sia una buona idea, Xbox potrebbe esitare a non apparire come se stesse semplicemente copiando i suoi concorrenti.

Fonte: Pure Xbox