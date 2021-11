Xbox Series S domina il Black Friday: è la console più venduta in questo periodo

In una misurazione di Adobe, Xbox Series S è stata uno dei prodotti più acquistati durante il Black Friday di quest'anno. Un dato che, se da una parte stupisce, dall'altra ci conferma che reperire una console next-gen "di punta" è ancora un'impresa.

Le difficoltà di produzione, dal lato del produttore, e di reperimento, dal lato del consumatore, si fanno sentire anche dopo un anno. A spezzare un po' il cerchio ci sta pensando proprio la 'piccola' di Microsoft, un prodotto statisticamente meno ambito rispetto alla sorella maggiore e alla controparte, che quindi non risulta essere preda dei bagarini di tutto il mondo. Ma i bagarini non fanno sconti per il Black Friday.

Oltre ad essere il modo meno dispendioso di entrare nella nuova generazione, sia pur con compromessi importanti come un SSD di dimensioni ridotte, una risoluzione massima di 1440p e delle limitazioni al framerate in tanti casi, Series S è anche il modo più sicuro e veloce, alla luce dei fatti.

Vittoria pirrica?

Di certo aiuta molto la possibilità di reperirla a quasi la metà del prezzo rispetto alle altre console di nuova generazione, e soprattutto il fatto che è a tutti gli effetti una console che punta al futuro, malgrado tutti i compromessi di cui sopra, così come aiuta molto il servizio in abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass, anche lui in sconto in molteplici occasioni, Black Friday compreso.

Considererete l'idea di acquistarla anche voi, se le scorte delle altre console resteranno basse?

Fonte: Business Insider