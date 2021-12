Xbox Series S 'portatile' xScreen si mostra nella sua versione finale

Vi ricordate di xScreen, il progetto comparso su Kickstarter volto a trasformare Xbox Series S in una console portatile? Ebbene, è apparso un nuovo video su YouTube, in cui gli sviluppatori hanno mostrato la versione finale del loro xScreen per Xbox Series S. Non solo ma è stata annunciata anche la data di inizio dei preordini.

Il video mostra l'unboxing e l'imballaggio del nuovo display, nonché il processo di connessione. Apparentemente, utilizza due connettori: HDMI per la trasmissione video e USB per l'alimentazione. La scatola contiene lo schermo stesso, la parte audio e un sistema di controllo. Un tale schermo consentirà letteralmente di trasformare una console in un laptop (solo senza batteria) in modo da poter giocare nelle migliori condizioni in giro.

Il progetto ha ottenuto i fondi di cui aveva bisogno su Kickstarter nei primi 20 minuti e dopo quasi sei mesi di silenzio ora il team ha mostrato nel video seguente com'è il prodotto finale.

I preordini avranno inizio a febbraio, mentre la consegna di xScreen è prevista verso la fine del 2022.