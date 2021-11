Xbox Series S è 'semplicemente next-gen' nel nuovo esilarante video con Khaby Lame

Tutti sanno chi è Khaby Lame, il TikToker di successo diventato praticamente famosissimo nel 2021 dopo che i suoi video, in cui prende in giro in silenzio video di life hack eccessivamente complicati, sono diventati virali.

Ora, il TikToker è stato scelto da Microsoft per pubblicizzare Xbox Series S. In un video intitolato "semplicemente next-gen", Lame presta il suo volto e la sua famosa posa per indicare quanto sia facile e semplice costruire un fortino sul battle royale Fortnite utilizzando la velocità e la potenza della sorella minore di Xbox Series X.

Xbox ha collaborato con tante personalità in passato per pubblicizzare le sue console, tra cui The Rock, che recentemente è tornato per lanciare un'esperienza interattiva chiamata The Xbox Vault, che mette in palio tanti premi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

A proposito: sapete che Xbox Series S avrebbe venduto più di Xbox Series X in alcuni mercati chiave?