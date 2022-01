Xbox Series X gravi problemi con il lettore Blu-Ray? Spuntano diverse segnalazioni

Xbox Series X può riprodurre ufficialmente Blu-Ray 4K, sfortunatamente però, vari proprietari della console stanno segnalando che non l'unità non funziona correttamente o risulta essere troppo rumorosa durante il funzionamento.

In un lungo thread su Reddit, molti commentatori hanno sottolineato che i Blu-Ray 4K possono avere alcuni problemi importanti, affermando che Microsoft ha ignorato i problemi finora e che l'app Blu-Ray ha "un disperato bisogno di un aggiornamento". Oltre a questo, il thread è pieno di lamentele su quanto può diventare rumorosa l'unità durante la riproduzione di Blu-Ray 4K. È interessante notare che una soluzione affidabile è quella di girare Xbox Series X su un lato, piuttosto che tenerla in posizione verticale.

Per quanto riguarda le questioni più gravi, i rapporti sono vari. Alcuni affermano di poter riprodurre Blu-Ray 4K senza alcun problema, altri hanno suggerito soluzioni come cancellare la memoria persistente e spostare l'app Blu-Ray sull'unità interna prima di inserire il disco, e alcuni semplicemente non riescono a far funzionare i Blu-Ray.

Per adesso Microsoft non ha ancora detto nulla a riguardo: non ci resta che attendere eventuali update. Avete riscontrato anche voi problemi all'unità Blu-Ray? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Segment-Next