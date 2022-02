Xbox Series X sarà nuovamente disponibile sul sito di Microsoft la prossima settimana, ecco quando

Se ancora non siete riusciti ad acquistare una Xbox Series X a causa delle continue carenze di scorte, questa notizia allora fa proprio al caso vostro. Attraverso un tweet, l'account ufficiale di Xbox Italia ha dichiarato che a partire dalla prossima settimana sarete in grado di acquistare di nuovo la console di punta della società.

Martedì 15 febbraio alle ore 18:00, visitando la pagina ufficiale della console potrete tentare la fortuna e acquistare Xbox Series X. "Preparati a giocare con la console più veloce e potente di sempre, nuovamente disponibile su Microsoft Store a partire dalle 18:00 del prossimo 15 febbraio" si legge nel tweet.

Va da sé che come sempre anche in questo caso le scorte saranno limitate, perciò chi prima arriva meglio alloggia! Non lasciatevi sfuggire l'occasione di poter acquistare una console next-gen targata Xbox.

Preparati a giocare con la console più veloce e potente di sempre, nuovamente disponibile su Microsoft Store a partire dalle 18:00 del prossimo 15 febbraio: https://t.co/eh3yY7n6JW | #XboxSeriesX pic.twitter.com/xmwd15CqkF — XboxItalia (@XboxItalia) February 10, 2022

Non ci resta che augurarvi buona fortuna!