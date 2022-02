Xbox Series X torna disponibile oggi su Microsoft Store

Se siete a caccia di una Xbox Series X a prezzo di listino, abbiamo delle ottime notizie per voi.

Microsoft ha comunicato che oggi, 15 febbraio alle ore 18, Xbox Series X tornerà disponibile su Microsoft Store al prezzo di 499,99 Euro.

Al momento, il colosso di Redmond non ha fornito informazioni su quante console saranno disponibili, quindi vi consigliamo di essere veloci ad effettuare l'acquisto. Vista la domanda molto elevata di console next-gen, è possibile che le scorte si esauriscano in pochi minuti.

"Preparati a giocare con la console più veloce e potente di sempre, nuovamente disponibile su Microsoft Store a partire dalle 18:00 del prossimo 15 febbraio", si legge nel tweet di Xbox Italia.

Come ormai saprete, il mercato hardware console è stato duramente colpito dalla carenza di chip e componenti e, questo, ha causato diversi problemi nella distribuzione di Xbox Series X e PS5. Le console sono ancora difficili da trovare ma, fortunatamente, Microsoft e Sony stanno lavorando duramente per soddisfare l'elevata domanda.

