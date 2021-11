Xbox Series X diventa d'alta moda nell'improbabile collaborazione ufficiale con Gucci

Chi l'ha detto che "alta moda" e "gaming" non possano andare a braccetto? Di certo non Microsoft, che già si è "lanciata" nel mercato della conservazione del cibo con un minifrigo a forma di Xbox Series X.

I soli 100 bundle contengono una Xbox Series X con l'iconico motivo GG inciso a laser, due controller wireless in 'Carbon Black' con le strisce blu e rosse e una valigetta contentente il tutto ispirata ai tradizionali colori del marchio Gucci, con una vistosa scritta XBOX e un "Good Game" di buon auspicio.

La collaborazione avviene proprio nel ventesimo anniversario della divisione Xbox e del centesimo anniversario della casa di moda fiorentina, proprio come l'uscita del film House of Gucci. Ad annunciarla sono i rispettivi marchi nei loro account Twitter. Leggiamo, dal tweet di Gucci, "Gucci e Xbox si incontrano per celebrare i rispettivi anniversari creando 100 set di Xbox Series X numerati".

I bundle saranno rilasciati il 17 novembre nei punti vendita convenzionati e sul sito ufficiale di Gucci. L'incontro fra i due marchi ha però un prezzo: se volete entrare in possesso di uno di questi bundle, dovrete separavi da ben 7000 euro!

In the year of the House?s centennial, Gucci and @Xbox come together to celebrate their respective anniversaries by creating 100 numbered Xbox Series X sets. The bundle appears in images by @HYPEBEAST @hypebeast featuring @EmeraldRose and @KojeyRadical. #GucciXbox pic.twitter.com/SkNdUfPSqV — gucci (@gucci) November 12, 2021

Fonte: Mobile Syrup