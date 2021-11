Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition tornerà ad essere disponibile oggi, ecco quando

Ci sono ottime notizie per chi ancora sta cercando di acquistare una console next-gen di Microsoft. La società ha dichiarato che tornerà disponibile Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition e i fan non dovranno aspettare molto per avere una possibilità.

Verranno infatti introdotte nuove unità di questa speciale console proprio oggi 16 novembre. A partire dalle ore 19:00 Microsoft Store metterà in vendita alcune di queste console. Dato che stiamo parlando di un'edizione limitata è probabile che la console vada sold-out praticamente quasi subito. Tuttavia, vale la pena di provare a connettersi sul sito ufficiale di Microsoft per tentare la fortuna e accaparrarsi una console.

Per tutti i dettagli potete visitare il sito ufficiale dedicato ad Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition. Il bundle contiene: una Xbox Series X ed un controller a tema, un cavo Ultra High Speed e ovviamente Halo Infinite.

Ricordiamo che nella serata di ieri Microsoft ha annunciato che la beta del multiplayer free-to-play di Halo Infinite è già disponibile, con la campagna per giocatore singolo che arriverà l'8 dicembre.