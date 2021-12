Xbox Series X: una mamma ha acquistato il mini-frigo pensando fosse la console vera

Una mamma, suo malgrado, sta facendo il giro del web dopo aver scambiato il mini-frigo Xbox Series X per la console ufficiale. Questa disavventura è stata pubblicata sul social TikTok dall'utente Magan Hemp.

Nel video si vede la mamma imbarazzata dopo che ha scoperto di aver acquistato il mini-frigo anziché la console vera. "Mia madre pensava di aver preso una Xbox Series X durante il Black Friday", ha scritto Hemp. "Ma abbiamo scoperto che era solo un mini frigorifero". L'idea del mini-frigo è iniziata dal simpatico meme che ha fatto il giro del web dopo che Xbox ha presentato la console next-gen al mondo.

Da lì è iniziata la produzione di questi mini-frigoriferi e ad oggi vengono venduti in tutto il mondo. Tuttavia, siti come Yahoo hanno colto la palla al balzo per etichettare questa "svista" come pubblicità ingannevole da parte di Xbox in quanto i genitori potrebbero venire tratti in inganno pensando appunto di acquistare la console vera.

Tuttavia, sulla scatola si può leggere espressamente "mini-frigo" e "replica della console Xbox Series X". Insomma, si è trattato solo di un errore da parte della madre che ha fatto il giro del web.

Fonte: NeoGAF