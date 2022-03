Xbox Series X introvabili? Microsoft inizia a offrire ufficialmente console ricondizionate

Xbox Series X è ancora molto difficile da trovare ma Microsoft ha iniziato a offrire unità ricondizionate nel suo store online.

Come riportato da Windows Central, le console ricondizionate certificate sono attualmente disponibili negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con alcune importanti differenze.

Sul Microsoft Store statunitense, è necessario acquistare una console Xbox Series X ricondizionata ($469,99) in un pacchetto che include un gioco digitale a partire da $27,49 più un controller a partire da $54,99, per un totale di $552,47.

Sul Microsoft Store del Regno Unito, una console Xbox Series X ricondizionata costa £419,99 e l'acquisto di un secondo controller è facoltativo.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dai dispositivi ricondizionati certificati Microsoft, la società afferma che le console "subiscono un processo di ristrutturazione completo prima di essere offerte per la rivendita. Tutte le parti sostituite sono componenti Microsoft originali e il dispositivo verrà fornito preinstallato con gli ultimi aggiornamenti software oltre a un eccezionale supporto tecnico e software". Le console ricondizionate sono inoltre dotate di una garanzia hardware di un anno e i consumatori possono anche pagare Microsoft Complete per Xbox ($49 o £39) per ottenere una copertura per danni accidentali fino a tre anni.

Senza ancora un chiaro segno di miglioramento per quanto riguarda la carenza di chip, queste console Xbox Series X potrebbero diventare un'opzione interessante per i fan USA e UK.

Fonte: Thurrott.