Xbox Series X Mini Frigo è già sold-out ma anche vittima di bagarini e review bombing

Come vi avevamo riportato, Microsoft ha lanciato il Mini Frigo ispirato a Xbox Series X: questo elettrodomestico è già praticamente andato sold-out ma non solo. Per non far mancare niente, è stato anche oggetto di review bombing e preda facile dei bagarini. Microsoft si aspettava di registrare un sold-out, ma come ha espressamente dichiarato, il prodotto non è in edizione limitata, con molte unità che arriveranno anche nel 2022.

Sfortunatamente i bagarini hanno messo mano su questo mini frigo, con eBay che ha annunci in cui viene venduto questo elettrodomestico alla folle cifra di 300 dollari. Insomma, la storia è destinata a ripetersi dopo Xbox Series X/S e PS5. Non solo, ma sul sito di Target, questo mini frigo è stato vittima di review bombing dalle persone che non hanno potuto acquistarlo.

Il mini frigo Xbox Series X ha un dispositivo per il raffreddamento da 10 litri che può essere utilizzato sia in casa che in auto. Può contenere fino ad un massimo di 12 lattine e ha anche due ripiani che possono essere utilizzati per riporre altri alimenti. La parte esterna è in tutto e per tutto ispirata al design di Xbox Series X.

Nelle notizie correlate Xbox ha annunciato che a novembre ci sarà un evento per celebrare i 20 anni della società: in quel frangente tuttavia non verranno fatti nuovi annunci.

