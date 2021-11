Xbox Series X/S in appena un anno ha già superato le vendite totali di Xbox One in Giappone

Sembra che gli sforzi di Xbox per decifrare il mercato giapponese potrebbero finalmente dare i suoi frutti. Dopo un anno di disponibilità in tutto il mondo, il modello Xbox Series X/S ha già superato le vendite a vita di Xbox One nella regione. Queste informazioni provengono da Famitsu e condivisi tramite Twitter.

Il totale di unità vendute di Xbox One si attesta intorno alle 110.000, mentre per Xbox Series X sono state vendute 67.366 unità e sul fronte Xbox Series S ne sono state vendute 48.756 unità, per un totale complessivo di 166.122 unità.

Xbox One - 110.000 unità vendute

Xbox Series X - 67.366 unità vendute

Xbox Series S - 48.756 unità vendute

Questi numeri sembrano molto incoraggianti ed è molto probabile che aumentino in futuro. È un segnale molto positivo che Xbox Series X/S stia guadagnando slancio. Finalmente, il popolo giapponese sembra essere pronto per esplorare qualcosa di diverso da PlayStation e Nintendo Switch.

A giugno, Xbox aveva confermato che il Giappone era il mercato in più rapida crescita del sistema. Xbox afferma da tempo come vuole espandere la sua portata all'interno del Giappone, lavorando duramente per garantire giochi realizzati in Giappone per Xbox Game Pass e Microsoft Store.

Fonte: Gamepur