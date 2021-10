Xbox Series X/S: Avowed, Hellblade 2 e molti altri giochi in nuovi dettagli condivisi da Jez Corden

Jez Corden, caporedattore di Windows Central, la scorsa settimana ha avuto accesso a un'anteprima esclusiva di Avowed, uno dei nuovi progetti tanto attesi di Obsidian Entertainment. Tramite il suo podcast, Corden ha parlato del futuro di Obsidian e non solo, condividendo una carrellata di dettagli sui giochi in sviluppo presso Xbox Game Studios.

Parlando di Avowed, Corden ha dichiarato che al momento 120 persone ci stanno lavorando, mentre altre 120 stanno sviluppando Outer Worlds 2. Obsidian in particolare vuole cercare di realizzare un gioco all'anno per i prossimi 7 anni. Corden afferma inoltre di aver dato uno sguardo proprio al gameplay iniziale di Outer Worlds 2. Si sono spese anche alcune parole per State of Decay 3 con il nuovo capitolo che dovrebbe essere più centrato sulla narrazione.

Non solo ma il caporedattore di Windows Central ha anche dichiarato di aver sentito cose strabilianti su Hellblade 2, con un mondo di gioco più ampio rispetto al primo. Inoltre, a quanto pare entro la fine dell'anno saremo in grado di dare un primo sguardo al gioco. Ma i dettagli non si fermano qui: Project Dragon, titolo provvisorio del nuovo gioco di IO Interactive è stato confermato dato che ci sono anche annunci di lavoro attivi sul sito dello studio.

Infine, Corden parla anche di due progetti non ancora annunciati che avrebbero il nome in codice Shaolin e Belfry. Per quanto riguarda Project Shaolin, non ci sono informazioni oltre che si tratta di un nuovo gioco Xbox. I fan hanno iniziato a speculare su un possibile remake di Jade Empire, ma non avrebbe molto senso dato che la licenza è di EA. Su Project Belfry ci sono alcuni indizi che affermano sia un horror dalle tinte gotiche. Corden parla anche di un MMO per cloud a cui Xbox e Mainframe stanno lavorando.

Si tratta di un riassunto generale sui titolo che sono stati toccati durante il podcast, ma come sempre è bene prendere questa notizia come semplice rumor. I fan devono affidarsi ad Xbox, quindi attendiamo eventuali notizie ed aggiornamenti su questi titoli in via di sviluppo.

Fonte: NeoGAF