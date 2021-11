Xbox Series X/S: il controller speciale per i 20 anni di Xbox nasconde un messaggio di Phil Spencer

Come avevamo riportato qualche giorno fa, Microsoft ha lanciato in occasione del 20° anniversario di Xbox un controller celebrativo, destinato sia per PC che per Xbox One e Xbox Series X/S. Ora, grazie alle foto di Tom Warren, giornalista di The Verge, scopriamo un segreto sul controller in questione.

All'interno, il dispositivo nasconde un messaggio di Phil Spencer, che si trova dietro la porta a protezione delle batterie del controller e che recita: "Quando tutti giocano, vinciamo tutti", seguito inoltre dalla sua firma. Microsoft non solo ha lanciato accessori a tema, ma questa sera alle 19:00 avrà luogo l'evento di Xbox dove verranno ripercorsi i 20 anni sia di Xbox che di Halo.

Attualmente Microsoft ha dichiarato ai fan di non aspettarsi nuovi annunci, ma ci sono diversi giochi vecchi come Fallout 3, Fable, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dragon Age Origins e altri che hanno ricevuto una patch con il contenuto che però non è ancora stato divulgato.

Non ci resta quindi che aspettare questa sera quando l'evento avrà luogo. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: VGC