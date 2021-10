Xbox Series X/S aggiunge dashboard 4K, modalità notte e molto altro nell'aggiornamento di ottobre

Microsoft ha condiviso tutto ciò che è disponibile con l'aggiornamento di ottobre 2021 di Xbox. Gli utenti di Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One ricevono un'ampia varietà di nuove funzionalità da utilizzare.

Una di queste nuove funzionalità è la Dashboard 4K su Xbox Series X. Ciò significa icone più pulite, bordi meno frastagliati sul testo e immagini migliori, soprattutto per chiunque utilizzi attualmente un televisore 4K. Oltre a questo è disponibile la Modalità Notturna Xbox. Tutte le piattaforme godranno di una nuova grande funzionalità di accessibilità sotto forma di questa modalità. Si tratta di un'intera raccolta di impostazioni che possono essere modificate individualmente, dalla luminosità dello schermo alla luce sul controller Xbox.

Infine troviamo le Impostazioni rapide per l'accessibilità. Come parte dell'impegno di Microsoft per migliorare l'accessibilità su Xbox, è in arrivo la funzione Impostazioni rapide. Ciò consente ai giocatori di modificare le opzioni di accessibilità dal menu, piuttosto che dover cercare tra le impostazioni e abbandonare qualsiasi gioco si stia attualmente giocando.

Altre funzionalità sono attualmente in fase di test e probabilmente verranno visualizzate nei futuri aggiornamenti mensili.

Fonte: Xbox