Xbox Series X/S lancio record? Sì ma starebbero vendendo meno di Xbox One

Sebbene Microsoft comunica regolarmente i suoi risultati finanziari per quanto riguarda i videogiochi, non fornisce i dati di vendita per le console Xbox da diversi anni. Tuttavia, diversi operatori del settore stanno monitorando il mercato e alcuni hanno un'idea di come siano le vendite di Xbox Series X/S.

Daniel "ZhugeEX" Ahmad, analista senior di Niko Partners, ha rivelato sul suo account Twitter le stime delle vendite globali di Xbox Series X/S. Al 30 settembre, Microsoft ha, secondo lui, distribuito più di 8 milioni di Xbox Series X/S nel mondo. Messo a confronto con i dati di Xbox One da un altro utente tuttavia, vediamo che ai tempi Microsoft ha venduto 10 milioni di console tre mesi dopo PS4.

Dato che PS5 ha raggiunto i 10 milioni di console vendute tre mesi fa mentre Xbox Series X/S è apparentemente ancora a quota 8 milioni, le stime indicano che le console next-gen stanno vendendo meno rispetto ad Xbox One, nonostante 'il lancio più grande nella storia di Xbox' secondo quanto riportato lo scorso anno da Phil Spencer. Ovviamente bisogna innanzitutto tenere conto che si tratta pur sempre di stime e che come sappiamo, entrambe le console Xbox e PlayStation sono state introdotte sul mercato durante una pandemia che ha influenzato e influenza tuttora la produzione di semiconduttori. Pertanto ci sono ancora molti giocatori che non riescono a mettere le mani su Xbox Series X/S proprio per la carenza di unità.

In Summary:



- Xbox Series X|S sell in is now over 8m (Estimate)

- Xbox Game Pass subscriptions are over 20m (Estimate)

- Series X|S hardware still supply constrained overall

- Content & Services is the long term driver of growth + will grow this holiday thanks to Halo. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 27, 2021

Xbox series is selling slower than Xbox one.



Xbox one r aches 10 millions 3 months after ps4 did.



Ps5 past 10 millions 3 months ago, series still at 8.



It's not getting closer, it's getting widerhttps://t.co/6GCpm5KZGm pic.twitter.com/2dXls3Lc5G — Droid: 8K (@Alejandroid1979) October 28, 2021

Insieme alle stime di vendita di Xbox Series X/S, Daniel Ahmad ha fornito anche una stima del numero di abbonati a Xbox Game Pass. Secondo le sue informazioni, alla fine del secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, Xbox Game Pass avrebbe più di 20 milioni di abbonati.

Microsoft non ha aggiornato ufficialmente il conteggio degli abbonamenti a Xbox Game Pass per molti mesi. Lo scorso gennaio, il colosso americano ha affermato che il suo servizio aveva superato i 18 milioni di abbonati. Al momento, non ci sono indicazioni su quando Xbox comunicherà nuovi dati ufficialmente.