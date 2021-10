Xbox Series X/S fanno meglio di Xbox One in Giappone! 100.000 console vendute ad oggi

Per diversi anni Phil Spencer ha compiuto sforzi significativi per entrare a far parte del mercato giapponese. Oltre ai rapporti privilegiati con alcuni sviluppatori ed editori, il capo dell'azienda americana spera di migliorare l'immagine delle proprie console. Per questo, Xbox ha fatto la sua comparsa durante il Tokyo Game Show, beneficia di campagne pubblicitarie locali e non esita a mostrare nuove ambizioni per il mercato nipponico. E a quanto pare, tutta questa campagna marketing inizia a dare i suoi frutti visto che dal lancio di Xbox Series X/S le console hanno venduto un totale di 100.000 unità.

Sono questi i numeri di Famitsu, con Xbox Series X e S che hanno superato le 100.000 unità vendute il 3 ottobre. Una pietra miliare simbolica, ma che tuttavia attesta un'attrazione giapponese per le console Microsoft molto più importante di Xbox One ai suoi tempi.

Secondo quanto riportato da Benji Sales, Xbox One ha impiegato più di 4 anni per raggiungere le 100.000 console. Un livello che Xbox Series X/S sono riuscite a raggiungere in poco meno di un anno di commercializzazione, ovvero quattro volte più velocemente.

Xbox Series X|S has now sold over 100,000 units in Japan



For comparison it took Xbox One over 4 years to reach 100k in Japan. Xbox Series X|S did it in less than a year



Xbox Series has stronger than expected momentum in Japan and could outsell Xbox One lifetime by end of 2021 pic.twitter.com/11kmsESXY8 — Benji-Sales (@BenjiSales) October 14, 2021

It shouldn't surprise me people are turning this into a console war but it doesn't make it any less sad



Xbox will NEVER have the same level of sales as Nintendo or PlayStation in Japan. But that shouldn't be the focus. What matters is it finding its own healthy niche in Japan — Benji-Sales (@BenjiSales) October 14, 2021

Non solo, ma secondo Benji Sales queste unità potrebbero aumentare ancora entro pochi mesi anche grazie al lancio di Xbox Game Pass. Ovviamente Nintendo e PlayStation continueranno a dominare le classifiche di vendita, ma senza dubbio rimane un importante traguardo per Xbox.

