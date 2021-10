Xbox Series X/S: Microsoft e Seagate annunciano le schede di espansione da 512 GB e 2 TB

Microsoft ha annunciato nuove schede di espansione della memoria Seagate da 2 TB e 512 GB per Xbox Series X e S. Seagate ha già una scheda di espansione della memoria da 1 TB. Le schede da 512 GB e 2 TB saranno presto disponibili in tutti i mercati Xbox, ha affermato Pamela Wang, del team Designed for Xbox, in un post su Xbox Wire.

La scheda da 512 GB avrà un costo di 140 dollari e verrà lanciata a metà novembre. La scheda da 2 TB costa ha un costo più alto, stiamo parlando di 400 dollari e verrà lanciata all'inizio di dicembre. Per utilizzare una delle due schede, non bisogna far altro che collegarle alla porta di espansione della memoria sul retro di Xbox Series X o S.

E' possibile installare i giochi sulla scheda per impostazione predefinita, giocare direttamente da essa, spostare o copiare i giochi tra la memoria locale e quella esterna o fare tutto ciò che è possibile fare con un disco rigido esterno.

Ricordiamo che queste schede Seagate sono progettate per corrispondere alle prestazioni esatte dell'SSD interno di Xbox Series X e S.

Fonte: VGC