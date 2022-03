Xbox Series X/S e non solo? Microsoft starebbe lavorando ad un nuovo hardware per un insider

Secondo quanto dichiarato recentemente all'interno del podcast di Xbox Era, Xbox avrebbe tra le mani un nuovo hardware che potrebbe essere annunciato quest'anno.

Non sarebbe una sorpresa se Microsoft stesse lavorando su un nuovo hardware: con Xbox One X/S, Microsoft ha iniziato ad abbandonare il classico concetto di generazioni e a scommettere su un modello più simile a quello del mercato PC o mobile che alla classica idea di console. Nel podcast una fonte affidabile ha dichiarato che il team di Microsoft sta lavorando su un nuovo hardware.

Ad annunciarlo è stato Shpeshal Nick, noto insider del brand, il quale ha dato i primi assaggi di cosa potrebbe essere questo nuovo hardware Xbox. Come ha commentato, sorprenderà gli utenti perché sarà qualcosa di diverso da quello a cui siamo abituati. Dopo questa dichiarazione alcuni utenti hanno iniziato a ipotizzare che possa trattarsi di un dispositivo VR, di una console portatile o un accessorio dedicato allo streaming.

(Rumor) Shpeshal Nick says "Xbox has some hardward that they they want to show that they're going to show that falls into a different bucket then people are expecting".



"It maybe coming out this year, but it's not definitely happening this year... pic.twitter.com/yBvd7T9BJh — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 20, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tuttavia, Shpeshal non ha confermato nient'altro per il momento, per motivi di riservatezza, nonostante abbia commentato che il nuovo hardware Xbox esiste e che l'ha visto lui stesso. Sebbene il piano iniziale di Microsoft sia di mostrarlo quest'anno, tutto dipenderà dall'evoluzione della situazione sociale e politica che stiamo vivendo in questo momento.