Xbox Series X/S e le tante sfide dietro alla modalità FPS Boost

Dopo aver dichiarato che l'FPS Boost di Xbox Series X/S non riceverà ulteriori nuovi giochi, Jason Ronald di Xbox ha fornito maggiori dettagli sul perché di questa pausa. Secondo Ronald, l'attuale tecnica FPS Boost funziona solo su alcuni giochi, mentre su altri semplicemente non danno i risultati sperati: il team sta inoltre cercando di trovare una nuova alternativa per aggirare il problema ma per adesso non ci sono dettagli da condividere.

"Per coloro che hanno chiesto chiarimenti, sapevamo che le nostre attuali tecniche di FPS Boost avrebbero funzionato solo su titoli selezionati. Questo è simile ai miglioramenti della risoluzione di Xbox One X. Abbiamo attivato l'FPS Boost in oltre 130 titoli, ma abbiamo provato altri giochi sfortunatamente senza risultati" ha dichiarato.

"Migliorare i giochi vecchi è difficile in quanto non apportiamo nessuna reale modifica al codice sorgente del gioco stesso. Se saremo in grado di sviluppare nuovi metodi per migliorare ulteriormente i giochi li cercheremo, ma per adesso non abbiamo ancora nulla da condividere" ha concluso nel suo thread su Twitter.

Enhancing games from the past is difficult as we don't make any actual changes to the game's source code itself.



— Jason Ronald (@jronald) November 27, 2021

FPS Boost, presente sulle console di nuova generazione è stato anche recentemente lodato da Digital Foundry.