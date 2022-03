Xbox Series X/S e Xbox One modificano la modalità risparmio energetico

Dave McCarthy di Xbox ha scritto un lungo post sul sito ufficiale per chiarire il forte impegno della società per la salvaguardia dell'ambiente. All'interno di questo articolo, si parla di una nuova feature di Xbox Series X/S e Xbox One.

McCarthy si è soffermato sulla modalità Risparmio Energetico delle console Xbox e ha detto che ora consuma circa 20 volte meno rispetto alla modalità Standby. Ma non solo, ora la modalità può scaricare aggiornamenti di sistema e aggiornamenti per i giochi.

Nel lungo articolo, Xbox parla di come Xbox One S sia realizzata ora utilizzando materiali riciclati e di come i server Xbox Cloud Gaming siano alimentati con fonti rinnovabili.

Oltre a questo, Microsoft sta anche pensando a modificare il materiale per creare le gift card. La società punta a ridurre lo spreco di plastica di circa 500.000 Kg.

Entro il 2030 Microsoft vorrebbe raggiungere i suoi obiettivi più grandi relativi all'ambiente e, in questo stesso anno, le console e le loro confezioni dovrebbero essere realizzate con materiali 100% riciclabili.

Che ne pensate?

Fonte: Xbox.