Xbox Series X/S spunta il possibile elenco dei nuovi giochi in retrocompatibilità

Durante la settimana si è parlato a lungo della possibilità che Microsoft stesse per aggiungere altri titoli al suo catalogo di giochi retrocompatibili, disponibili su Xbox Series X|S. TrueAchievements ha cercato di indagare al riguardo e, attraverso i dati dal Microsoft Store, è emerso che effettivamente è in corso un qualche tipo di attività riguardo a giochi di Xbox 360.

Da quanto emerge, i giochi dovrebbero essere aggiunti al catalogo il 30 novembre, e l'elenco include, tra gli altri, Dead or Alive 3, Dead or Alive Ultimate, Full Spectrum Warrior: Ten Hammers, Gladius, Gunvalkyrie, Advent Rising e Chicken Little. Tutti attualmente non presenti all'interno dello store.

We've seen some activity on the Microsoft Store regarding OG Xbox games, which might suggest some new backwards compatible games are on the way... https://t.co/zH4N7NBrKU — TrueAchievements (@TrueAchievement) October 7, 2021

Naturalmente questi dati non costituiscono una conferma del fatto che i giochi saranno aggiunti al catalogo di retrocompatibilità, in quanto potrebbe trattarsi solo di alcuni test in svolgimento, considerato anche che il programma di retrocompatibilità di giochi Xbox e Xbox 360 è stato interrotto per lavorare sulla compatibilità di Xbox One con Series X e Series S.

Fonte: trueachievements