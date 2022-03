Xbox Series X/S: imperdibile offerta per l'espansione di memoria Seagate da 1TB

Se avete intenzione di espandere la memoria di Xbox Series X/S, allora abbiamo delle ottime notizie per voi!

Amazon propone in offerta l'espansione di memoria Seagate da 1TB al prezzo di 199,99€.

Come potete leggere nella descrizione del prodotto, l'espansione di memoria è "progettata in collaborazione con Xbox per giocare senza problemi ai giochi della console Xbox Series X, dall'unità SSD interna o dalla scheda di espansione, senza sacrificare grafica e senza problemi di latenza, tempi di caricamento o framerate".

Inoltre, è "l'unica scheda di espansione di memorizzazione compatibile con la tecnologia Velocity Architecture di Xbox, assicura tempi di caricamento più brevi, dettagli più ricchi e gameplay più coinvolgente".

Seagate Expansion Card per Xbox Series X/S ha anche una garanzia di 3 anni.