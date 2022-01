Xbox Series X/S oltre quota 12 milioni di console distribuite per un noto analista

Secondo l'analista Daniel Ahmad, Xbox Series X/S avrebbero distribuito 12 milioni di unità nel mondo. Ahmad lo ha rivelato durante una recente intervista fatta a Phil Spencer, in cui il capo di Xbox ha affermato che le console next-gen sono state le console più vendute nell'intera storia della società. Ahmad ha aggiunto che Xbox Series S ha consentito ad Xbox si vendere più console aggirando la carenza di semiconduttori.

"Ciò porterebbe Xbox Series X/S a oltre 12 milioni di unità distribuite secondo le nostre stime. La strategia del doppio SKU ha dato i suoi frutti per Microsoft in mezzo ai problemi della catena di approvvigionamento / carenza di semiconduttori. L'aumento della produzione di Xbox Series S ha consentito più Xbox sugli scaffali" afferma l'analista.

Phil Spencer riconosce quindi che "l'aumento degli utenti è stata una sorpresa" da marzo 2020. Il produttore ha visto tutte le sue console hanno trovato acquirenti in primavera cosa che secondo lui "non accade mai", costringendo la società ad affrontare nuove sfide.

This would put Xbox Series X|S over 12 million shipped according to our estimates



The dual SKU strategy has paid off for Microsoft amid the the supply chain issues / semiconductor shortage



Increased production of S allowed for more Xboxes on shelves than if they only had X. https://t.co/rkHUDgvf8T — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 11, 2022

Per Microsoft quindi si prospetta un futuro roseo rispetto agli anni passati, e probabilmente registrerà nuovi record una volta che la produzione di componenti tornerà a pieno regime.