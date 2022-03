Xbox Series X/S e One ancora più 'verdi' con il miglioramento della modalità Risparmio Energetico

Microsoft ha apportato delle modifiche alla modalità Risparmio Energetico delle sue Xbox Series X ed S, One e One S, un aggiornamento che permette di risparmiare più corrente rispetto alla modalità Standby di ben 20 volte, con il valore aggiunto di poter comunque scaricare giochi e aggiornamenti in tale modalità.

È uno dei passi della casa di Redmond verso un futuro più sostenibile e "verde" - colore associato alla console a parte. Adesso, la modalità Risparmio Energetico è diventata la nuova modalità di alimentazione predefinita, dunque bisognerà cambiare manualmente l'impostazione se lo si vorrà.

L'incoraggiamento a utilizzare questa modalità porta con sé anche un aggiornamento sui piani di Microsoft: entro il 2025 i server Azure, quelli deputati alla riproduzione del gaming in streaming, sfrutteranno energia rinnovabile al 100%, ed entro il 2030 ogni prodotto Xbox (scatola e imballaggio compresi) sarà composto di materiale riciclato al 100%.

"Vogliamo dare ai giocatori il potere di effettuare decisioni informate che aiutano a ridurre l'impatto sull'ambiente". C'è da dire che con il rincaro energetico degli ultimi tempi, quest'opzione arriva al momento giusto. Ne usufruirete?

Fonte: Eurogamer.net