Xbox Series X/S tra problemi e richieste: raccolto il feedback degli utenti

Nonostante un ottimo lancio rispetto a tutte le precedenti generazioni di Xbox, Series X ed S presentano ancora un ampio margine di miglioramento in diversi aspetti. Il portale Windows Central si è premurato di raccogliere i suggerimenti dell'utenza e proporre un'infografica che spiega quali sono gli aspetti prioritari da migliorare.

Malgrado il campione statistico sia stato condotto su una base di appena un migliaio di feedback raccolti su Twitter, 1000 persone sono comunque un bacino di utenza abbastanza affidabile per capire dove andare a tappare dei buchi.

Il problema maggiore che compare nel 17% dei casi riguarda l'Xbox Game DVR, cioè la funzionalità che permette di registrare scene di gioco, fare screenshot e gestire le trasmissioni in diretta. Il 16% delle persone nota che ci sono problemi di natura generica al sistema operativo delle console, una problematica di importanza vitale - in tutti i sensi. Segue al terzo posto con il 14% di consensi la percezione di un supporto manchevole verso studi di sviluppo giapponesi, che infatti sono molto più di frequente attratti dalle console di controparte, nonostante l'ultima generazione di Xbox abbia comunque sortito effetti positivi in Giappone.

L'unico altro problema che raccoglie più del 10% di voti sono "miglioramenti ai giochi first party", il che include le richieste di dare nuova vita a vecchie IP e dare maggiori informazioni su giochi in uscita, come State of Decay 3, Perfect Dark, Fable e molto altro. Altre richieste inserite in questo blocco vedono dei giocatori chiedere la produzione di giochi d'azione in terza persona molto cinematografici, percepiti come appannaggio di Sony.

Altre preoccupazioni che hanno raccolto meno consensi, ma non per questo meno importanti, riguardano l'assenza della realtà virtuale su Xbox, problemi alle applicazioni e problemi di localizzazione, la retrocompatibilità in particolare su Series S e dei miglioramenti al sistema di obiettivi.

Fonte: Windows Central