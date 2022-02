Xbox Series X/S quasi alla pari di PS5 in Giappone nel mese di febbraio fa notizia

Come ogni mese, sul web iniziano ad arrivare i dati sulle vendite mensili di PlayStation 5 e Xbox Series X/S e il Giappone non è da meno. Secondo quanto riportato dall'utente Twitter HazzadorGamin, nella terra del Sol Levante nel mese di febbraio le console di Microsoft hanno quasi raggiunto le vendite di quelle di Sony secondo i dati di Famitsu.

Per essere più precisi, PlayStation 5 ha venduto un totale di 6.418 console, mentre Xbox Series X/S si trovano a quota 5.955. Tra le due concorrenti ballano in sostanza poco meno di 500 console. Si tratta di un dato interessante soprattutto per Microsoft, perché sappiamo che con Xbox One la società non è riuscita ad attecchire in Giappone.

Proprio come riporta l'utente inoltre, le console next-gen di Microsoft hanno registrato prestazioni dieci volte migliori rispetto alla piattaforma last-gen, Xbox One appunto.

Ricordiamo che sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S soffrono ancora della carenza di semiconduttori, problema che si protrarrà per tutto il 2022 secondo gli esperti del settore.