Xbox Series X/S con Twitch integrato per dirette streaming più semplici. Al via i test

Lo scorso anno Microsoft ha ufficialmente chiuso Mixer, la piattaforma di streaming interna dell'azienda. Mentre la mossa sembrava inevitabile al momento, ha lasciato i giocatori Xbox senza un modo semplice per trasmettere in streaming i loro giochi direttamente dalla console.

Ora un anno dopo, Microsoft sta testando lo streaming live di Twitch con alcuni partecipanti ad Xbox Insider selezionati, fornendo un metodo integrato per lo streaming senza usare un'app separata. Al momento, disponibile solo per gli Insider nel ramo Alpha Skip-Ahead del Programma Xbox Insider, i giocatori potranno ora accedere con un account Twitch e trasmettere senza problemi i giochi Xbox sulla piattaforma di streaming. E' possibile testarlo accedendo all'opzione "Streaming live" in "Acquisisci e condividi" nella Guida Xbox. Questa funzione trasmette solo filmati di gioco e non visualizzerà l'interfaccia utente di Xbox o altri elementi del sistema operativo Xbox su Twitch.

Se il test andrà a buon fine, l'opzione di streaming live di Twitch dovrebbe essere distribuita a tutti i giocatori nei prossimi mesi. Fino ad allora, coloro che sono disposti ad affrontare potenziali bug e problemi possono iscriversi al programma Xbox Insider per avere la possibilità di testare la funzionalità in anteprima.

Oltre a questo, sempre per gli Insider, è disponibile la possibilità di provare Xbox Cloud Gaming su Xbox One in modo da poter giocare ad una serie di titoli esclusivi Xbox Series X/S.

Fonte: Engadget