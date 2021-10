'Xbox Series X/S hanno venduto 8 milioni di console. Xbox Game Pass ha 20 milioni di abbonati'

Xbox Series X/S hanno ora venduto 8 milioni di unità e gli abbonati a Game Pass sono saliti a oltre 20 milioni, secondo l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad.

Nel pubblicare un riepilogo degli ultimi numeri di vendita di Xbox di Microsoft dal suo report sugli utili, Ahmad ha fornito stime per Series X/S, Game Pass e altri elementi del business Xbox. Il report di Microsoft non includeva dettagli sui numeri di vendita hardware o sulle cifre di Game Pass, quindi le stime di Ahmad sono apparentemente le migliori su cui possiamo contare a questo punto.

Microsoft non ha mai condiviso un numero per le vendite di Xbox Series X/S e l'ultima cifra ufficiale degli abbonati Game Pass era di 18 milioni nel gennaio 2021.

Da parte sua, Sony è stata molto più disponibile per quanto riguarda le vendite di unità hardware. PS5 ha superato i 10 milioni di unità vendute a luglio. Sony pubblicherà il suo prossimo report sugli utili a breve.

Microsoft ha dichiarato nella sua pubblicazione degli utili che le vendite hardware Xbox sono aumentate del 166% negli ultimi tre mesi a causa della forte domanda per Series X/S. La società ha anche rivelato che gli abbonati a Game Pass sono cresciuti, ma non ha fornito un numero ufficiale.

- Xbox Series X|S sell in is now over 8m (Estimate)

- Xbox Game Pass subscriptions are over 20m (Estimate)

- Series X|S hardware still supply constrained overall

- Content & Services is the long term driver of growth + will grow this holiday thanks to Halo. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 27, 2021

La divisione gaming di Microsoft ha registrato un fatturato di 3,6 miliardi di dollari per il trimestre luglio-settembre, che è stato il più grande trimestre luglio-settembre nella storia di Xbox.

In una conference call, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha affermato che la divisione Xbox ha stabilito record di monetizzazione e coinvolgimento durante il periodo. Ha aggiunto che è prevista una crescita in futuro con il lancio di diversi titoli chiave, tra cui Halo Infinite e Forza Horizon 5, nonché l'espansione di Xbox Cloud Gaming. Nadella ha anche parlato di quanti sviluppatori utilizzano i servizi Azure di Microsoft, inclusi Bungie (Destiny) e Krafton (PUBG).

Fonte: Gamespot.