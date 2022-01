Xbox Series X/S vendite record a Natale? 'In UK dicembre miglior mese, perfino meglio di quello del lancio'

Nelle ultime settimane Microsoft ha spinto molto le sue console: ci sono state promozioni sia per Xbox Series S che Xbox Series X, anche se le scorte continuano a scarseggiare a causa della ridotta produzione di componenti. Sembra tuttavia che in UK le cose per Microsoft siano andate a meraviglia, dato che a Natale si è registrato un dato interessante.

Come sottolinea Christopher Dring sul suo profilo Twitter, dicembre 2021 è stato il miglior mese di vendite per Microsoft quando si tratta di Xbox Series X/S. Migliore perché ha superato anche il mese di lancio per entrambe le console. Alcune cifre impressionanti che, sebbene non siano ancora state riportate, promettono di essere senza dubbio incredibili.

Indubbiamente, questi sono tempi buoni per la divisione Xbox, non solo per quanto riguarda le console, ma per il servizio in abbonamento Xbox Game Pass che continua a offrire numerosi giochi per tutti gli abbonati.

Still going through the numbers for December in the UK, but as a bit of a tease... looks like December was the biggest month ever for Xbox Series S and X. Yes, including the launch month. — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 7, 2022

Tra questa raccolta di giochi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.